В Красноярске сквер Юдинский и набережную Пимашкова обработают от клещей

Борьбой с членистоногими сегодня, 17 мая, займутся сотрудники «Красгорпарка». На время обработки общественных пространств жителей и гостей города просят соблюдать меры предосторожности и не подходить к специалистам близко. Ведь даже несмотря на то, что современные препараты от клещей в целом безвредны для людей и животных, они способны вызвать аллергическую реакцию.