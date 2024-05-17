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В Красноярске сквер Юдинский и набережную Пимашкова обработают от клещей

В Красноярске специалисты проведут противоклещевую обработку в сквере Юдинский и на набережной Пимашкова.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в мэрии.

Борьбой с членистоногими сегодня, 17 мая, займутся сотрудники «Красгорпарка». На время обработки общественных пространств жителей и гостей города просят соблюдать меры предосторожности и не подходить к специалистам близко. Ведь даже несмотря на то, что современные препараты от клещей в целом безвредны для людей и животных, они способны вызвать аллергическую реакцию.

Кроме того, в пресс-службе городской администрации красноярцам настоятельно не рекомендуют гулять по обработанным местам в течение суток после противоклещевой обработки, так как в этот период членистоногие все еще могут сохранять активность.

Напомним, что за счет бюджетных средств в этом сезоне в Красноярске обработают более 460 га городской территории. Участки определяли сотрудники Роспотребнадзора на основании эпидемических показаний прошлых лет. Это территории, где клещи проявляют ежегодную активность. Список можно посмотреть здесь.

экология