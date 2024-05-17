Муниципальную аптечную сеть не станут ликвидировать в Новосибирске

Муниципальная аптечная сеть в Новосибирске, ранее подвергавшаяся риску закрытия из-за изменений федеральных законов, была исключена из списка предприятий, подлежащих ликвидации. Об этом рассказал прокурор города Роман Сивак на пресс-конференции в ТАСС.
По его словам, изменении формы собственности сети 100% акций должны принадлежать муниципалитету. Соответствующее предостережение было внесено и.о. мэру Новосибирска на тот момент.
В 2019 году Госдума приняла законопроект, запрещающий создание новых унитарных предприятий и их ликвидацию или реорганизацию до 2025 года. Это решение связано с мнением ФАС о неэффективном использовании госимущества муниципальными предприятиями. В Новосибирске под это ограничение попадают несколько муниципальных предприятий, включая муниципальную аптечную сеть. Данные аптеки — единственныю в городе продают лекарства льготникам, а также наркотикосодержащие препараты тяжело больным людям.
Ранее в Новосибирске назвали причину приватизации новосибирских предприятий.