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Муниципальную аптечную сеть не станут ликвидировать в Новосибирске

Об этом рассказал прокурор.

Источник: Мэрия Новосибирска

Муниципальная аптечная сеть в Новосибирске, ранее подвергавшаяся риску закрытия из-за изменений федеральных законов, была исключена из списка предприятий, подлежащих ликвидации. Об этом рассказал прокурор города Роман Сивак на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, изменении формы собственности сети 100% акций должны принадлежать муниципалитету. Соответствующее предостережение было внесено и.о. мэру Новосибирска на тот момент.

Ранее глава департамента соцполитики мэрии Ольга Незамаева сообщала о том, что в сети работает 500 сотрудников, а товарные запасы составляют 200 млн рублей. Однако за 2023 год выручка сети сократилась на 26%, а чистый убыток превысил 30 млн рублей.

В 2019 году Госдума приняла законопроект, запрещающий создание новых унитарных предприятий и их ликвидацию или реорганизацию до 2025 года. Это решение связано с мнением ФАС о неэффективном использовании госимущества муниципальными предприятиями. В Новосибирске под это ограничение попадают несколько муниципальных предприятий, включая муниципальную аптечную сеть. Данные аптеки — единственныю в городе продают лекарства льготникам, а также наркотикосодержащие препараты тяжело больным людям.

Ранее в Новосибирске назвали причину приватизации новосибирских предприятий.

Прокуратура