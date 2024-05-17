«Боялся пить воду». Сибиряк похудел на 40 кг и чуть не умер из-за тромбов

В НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина провели сложную операцию жителю Кемерова, который похудел на 40 килограммов. Мужчина занимался бегом и чуть ли не каждый день посещал тренажёрный зал. Здоровый образ жизни привёл молодого мужчину на операционный стол.
Подробности в материале kuzbass.aif.ru.
Очень мечтал похудеть.
Кто не мечтает о стройной фигуре? Современному человеку внушают, что здоровый образ жизни просто необходим, но никто не говорит, как правильно начинать здоровый образ жизни. С этой же проблемой и столкнулся молодой кузбассовец. В теории он знал, что для того, чтобы похудеть, нужно заниматься спортом и следить за питанием.
«Очень хотел похудеть. От большого веса болела спина, сильно потел, постоянно было жарко и совсем не было выносливости. Но главное — это внешний вид. Каждый день чувствовал себя не в своей тарелке, не любил отражение в зеркале», — рассказал kuzbass.aif.ru 34-летний Антон 3.
Боялся пить воду.
Сказано — сделано. Ответственно подойдя к делу, он начал худеть. Мужчина изменил питание и включил в свою жизнь спорт. Антон занялся бегом (до 10 километров в день) и каждый день начал посещать спортзал. При этом он сознательно стал пить меньше жидкости.
«Питался я неправильно. По сути, худел на сладком. Ограничивал себя в еде, но никак не мог себе отказать в сладостях. Потом шёл в спортзал, чтобы избавиться от лишних калорий. Кроме того, стал зависим от цифры на весах. Боялся пить воду, чтобы вдруг на весах лишние граммы не появились. Очень переживал из-за этого!» — рассказал Антон.
Начались проблемы.
Своей цели мужчина добился. Он похудел с 110 до 70 килограммов за короткий срок. Однако это привело к большим проблемам. Сначала у Антона началась одышка и затруднение дыхания при беге. Учитывая тот факт, что мужчина был в хорошей физической форме, это вызвало беспокойство, но Антон списал всё на весеннюю аллергию.
В 2021 г. после авиаперелета появились значительный отек левой ноги и выраженная одышка. Мужчина даже не мог передвигаться, поэтому из аэропорта бригада скорой помощи доставила его в стационар. Там поставили диагнозы «тромбоз вен нижней конечности» и «тромбоэмболия лёгочной артерии». В больнице Антону провели тромболизис (медикаментозное растворение тромбов).
Однако, одышка начала нарастать и в 2023 году переросла в хроническую тромбоэмболическую лёгочную гипертензию и тяжёлую сердечную недостаточность. К этому привело неправильное похудение и недостаток жидкости в организме, сообщили в НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина. Антон перенёс восьмичасовую операцию. Хирурги восстановили кровоток по лёгочной артерии.
«Поражение легочных артерий тромбоэмболами у одних людей приводит только к длительному эпизоду тяжелой одышки, а у других к летальному исходу в течение нескольких минут или часов. Помочь пациентам может только операция — легочная эндартерэктомия, в процессе проведения которой сердечно-сосудистые хирурги удаляют организовавшиеся тромбы и восстанавливают кровоток по легочной артерии», — рассказал kuzbass.aif.ru хирург Александр Едемский, который участвовал в проведении операции.
Окружающие удивляются.
Сейчас Антон проходит период реабилитации. По его словам, он чувствует себя просто прекрасно. Окружающие удивляются, как он так быстро восстанавливается.
«Живите в радость, и заботьтесь о своём здоровье! Не только о физическом, но и ментальном. Не забывайте пить воду и наслаждаться жизнью», — пожелал Антон читателям kuzbass.aif.ru.
Похудеть безопасно.
Нутрициолог, диетолог-консультант Маргарита Галоян рассказала, что если человек решил сбросить сразу 20−30 кг, самостоятельно заниматься таким похудением запрещено. Но если вы решили привести своё тело в порядок, сбросить килограмм пять-семь, то это можно сделать самостоятельно без сопровождения специалиста, если следовать трём основным правилам — соблюдать питьевой режим, очистить организм от пищевого мусора и ежедневно употреблять в большом объёме свежие овощи, ягоды и фрукты.