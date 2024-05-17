«Боялся пить воду». Сибиряк похудел на 40 кг и чуть не умер из-за тромбов

«Питался я неправильно. По сути, худел на сладком. Ограничивал себя в еде, но никак не мог себе отказать в сладостях. Потом шёл в спортзал, чтобы избавиться от лишних калорий. Кроме того, стал зависим от цифры на весах. Боялся пить воду, чтобы вдруг на весах лишние граммы не появились. Очень переживал из-за этого!» — рассказал Антон.