Житель Братска отправляет на СВО мед со своей пасеки

Помощь посильная не каждому. Житель Братска передает находящимся в зоне проведения спецоперации землякам мед со своей пасеки. Николай Смолин уже приложил руку к отправке 40 кг полезного гостинца. Об этом рассказал в своем тг-канале мэр города Сергей Серебренников.