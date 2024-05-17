Житель Братска отправляет на СВО мед со своей пасеки

Помощь посильная не каждому. Житель Братска передает находящимся в зоне проведения спецоперации землякам мед со своей пасеки. Николай Смолин уже приложил руку к отправке 40 кг полезного гостинца. Об этом рассказал в своем тг-канале мэр города Сергей Серебренников.
— Николай Фирсович показал пасеку и постройки. Пчеловод уже готов передать военнослужащим очередную партию полезного меда, — поделился Серебренников.
Сам владелец пасеки отмечает, что мед не просто сладкий десерт, но хорошее средство от болезней и укрепления иммунитета. А нашим бойцам важно иметь крепкое здоровье.
— Перед 9 мая специально готовил мед на отправку. Мне даже внуки помогали упаковывать очередную партию, — рассказал Николай Смолин.
Первая посылка от Николая ушла в зону спецоперации осенью, сейчас — еще одна. Суммарно пчеловод изготовил для земляков 80 килограммов меда.