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Последний день рабочей недели в Омской области порадует теплом и солнцем

Дожди обойдут стороной подавляющую часть региона.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 54% 752 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омской области ожидается солнечная и теплая погода. Воздух прогреется до +22 градусов. О том, какая будет погода в Омске сегодня, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, сегодня днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный со скоростью 8−13 м/с. Атмосферное давление будет падать.

На выходных в Омскую область придут похолодание и дожди. Если в субботу днем воздух прогреется до +19…+23, то в воскресенье — до +9…+14 градусов.

Напомним, ранее Гидрометцентр России представил прогноз погоды на лето 2024 года в Омской области.