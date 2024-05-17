Последний день рабочей недели в Омской области порадует теплом и солнцем

Сегодня в Омской области ожидается солнечная и теплая погода. Воздух прогреется до +22 градусов. О том, какая будет погода в Омске сегодня, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
По информации синоптиков, сегодня днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный со скоростью 8−13 м/с. Атмосферное давление будет падать.
На выходных в Омскую область придут похолодание и дожди. Если в субботу днем воздух прогреется до +19…+23, то в воскресенье — до +9…+14 градусов.
Напомним, ранее Гидрометцентр России представил прогноз погоды на лето 2024 года в Омской области.