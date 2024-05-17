Рекламные щиты с Инстасамкой вызвали возмущение жителей Новосибирска

Ранее эта же проблема была поднята в Пензе, где аналогичный билборд был признан оскорбительным для молодежи и убран с улиц города директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В настоящее время вопрос о демонтаже билборда с изображением Инстасамки в Новосибирске находится на рассмотрении городских властей.