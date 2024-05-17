Рекламные щиты с Инстасамкой вызвали возмущение жителей Новосибирска

На въезде в Новосибирск на Димитровском мосту появился провокационный рекламный билборд с изображением скандально известной исполнительницы Инстасамки, продвигающий платформу для родителей, учителей и школьников. Такой выбор амбассадора вызвал возмущение среди общественности города. Об этом сообщают на сайте «sibkray.ru».
Рекламируемая платформа призвана облегчить общение между педагогами, учениками и их родителями в рамках российской системы образования. Она создана на базе социальной сети «ВКонтакте» при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, и предназначена заменить мессенджеры, дополнив их необходимыми функциями.
Однако привлечение в качестве рекламного лица Инстасамки, чьи песни пропагандируют асоциальное поведение, употребление психоактивных веществ и коммерческий секс, вызвало шквал негодования. Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров отметил, что в адрес организации поступило множество обращений от обеспокоенных родителей, которые не понимают, каким образом исполнительница с сомнительной репутацией может рекламировать столь важную образовательную платформу.
Ранее эта же проблема была поднята в Пензе, где аналогичный билборд был признан оскорбительным для молодежи и убран с улиц города директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В настоящее время вопрос о демонтаже билборда с изображением Инстасамки в Новосибирске находится на рассмотрении городских властей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирский экс-директор УК заплатит 180 тысяч рублей в день за оскорбление в чате.