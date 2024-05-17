Как держать артериальное давление в норме?

Артериальное давление может повышаться у здоровых людей после физической нагрузки, приёма крепкого кофе или выкуренной сигареты, но быстро приходит в норму. Однако некоторые страдают артериальной гипертонией, которая может вызывать ряд серьёзных проблем. Ирина Кожинова, заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», рассказывает, как держать давление в норме.