Как держать артериальное давление в норме?

Артериальное давление может повышаться у здоровых людей после физической нагрузки, приёма крепкого кофе или выкуренной сигареты, но быстро приходит в норму. Однако некоторые страдают артериальной гипертонией, которая может вызывать ряд серьёзных проблем. Ирина Кожинова, заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», рассказывает, как держать давление в норме.
Общепринятая классификация величины АД:
оптимальное, где систолическое АД менее 120 мм рт. ст., а диастолическое АД менее 80 мм рт. ст.;
нормальное, где верхние значения АД находятся в промежутке от 120 до 129 и нижние значения от 80 до 84 мм рт. ст.;
высокое нормальное, где верхние значения АД находятся в промежутке от 130 до 139 мм рт. ст. и нижние в промежутке от 85 до 89 мм рт. ст.
Из-за чего повышается давление и какие симптомы?
Точные причины артериальной гипертонии остаются не до конца выясненными, но выявлен ряд факторов, тесно и независимо друг от друга связанных с повышением артериального давления: наследственная предрасположенность, возраст, мужской пол, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела или ожирение, стресс, курение, злоупотребление алкоголем, избыточное потребление поваренной соли, повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови.
Повышение артериального давления обычно сопровождается головными болями, мельканием «мушек» перед глазами, слабостью. Но иногда болезнь протекает бессимптомно и выявляется случайно, поэтому врачи измерять АД хотя бы раз в неделю всем людям после 40 лет.
Людям старше 55 лет с заболеваниями почек или сахарным диабетом особенно необходимо контролировать свой рацион питания и уровень физической активности.
Как не допускать повышения давления?
Поддерживайте вес тела в пределах нормы, включайте в свой рацион цельнозерновые крупы, 400−500 г овощей и фруктов ежедневно, рыбу жирных сортов, белое мясо, оливковое и другие растительные масла холодного отжима. Ограничьте быстрые сахара, соль до 5 грамм в сутки (чайная ложка без верха). Исключите трансжиры, фастфуд и жирные сорта мяса. Соблюдайте питьевой режим, пейте чистую воду из расчета 20−30 мл на 1 кг веса тела.
Больше двигайтесь: физическая активность должна включать аэробные нагрузки (прогулки быстрым шагом, езда на велосипеде, плавание или просто 10000 шагов в день) и анаэробные (1−3 раза в неделю силовые нагрузки или тренировки в тренажёрном зале).
Научитесь грамотно противостоять стрессам. Важен ежедневный полноценный отдых и спокойный сон в тишине и темноте не менее 7−8 часов.
Откажитесь от вредных привычек — курения и употребления алкоголя.