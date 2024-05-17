В конце рабочей недели на Южном Урале потеплеет до +20 градусов

В пятницу, 17 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов. Ветер юго-западный, западный 3−8 метров в секунду, днем местами порывы до 13.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов. Ветер юго-западный, западный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 17 мая, у Антона, Афанасия, Валериана, Ивана, Кирилла, Климента, Лазаря, Леонтия, Марии, Никиты, Никифора, Николая и Пелагеи.
Между прочим, 17 мая 2024 года отмечают день Пелагеи Заступницы. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от посещения парикмахера. Запрещается подстригать волосы, ведь с ними можно и жизнь свою укоротить.