Сегодня пострадавшим от паводка в Омской области начнут перечислять компенсации

Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Начнем производить выплаты по 10 тысяч рублей людям, которые пострадали и написали соответствующее заявление. Эта работа тоже организована», — цитирует главу региона ТАСС.
Напомним, что накануне Омскую область посетили главы МЧС и Минстроя России — Александр Куренков и Ирек Файзуллин.
Виталий Хоценко отметил, что ситуация на севере региона остаётся сложной, но контролируемой. Если она усугубится, местных жителей продолжат эвакуировать в Тевриз, Тару, Знаменку и Омск.