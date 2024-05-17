Остин
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сегодня пострадавшим от паводка в Омской области начнут перечислять компенсации

Сегодня, 17 мая, пострадавшим от паводка в Усть-Ишимском районе начнут перечислять единоразовые компенсации.

Источник: Соцсети

Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Начнем производить выплаты по 10 тысяч рублей людям, которые пострадали и написали соответствующее заявление. Эта работа тоже организована», — цитирует главу региона ТАСС.

Напомним, что накануне Омскую область посетили главы МЧС и Минстроя России — Александр Куренков и Ирек Файзуллин.

Виталий Хоценко отметил, что ситуация на севере региона остаётся сложной, но контролируемой. Если она усугубится, местных жителей продолжат эвакуировать в Тевриз, Тару, Знаменку и Омск.