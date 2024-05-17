В выходные в Омской области резко испортится погода

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в эти выходные резко испортится погода. В субботу, 17 мая, температура воздуха составит +17… +23 градуса, но при этом будет дуть северный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду, местами в регионе похолодает до +12… +17 градусов. Кроме того, ожидается кратковременный дождь.