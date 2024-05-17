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В выходные в Омской области резко испортится погода

На смену солнечным и тёплым дням придут ливни и грозы.

Сейчас в Остине: +20° 2 м/с 83% 738 мм рт. ст. +24°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в эти выходные резко испортится погода. В субботу, 17 мая, температура воздуха составит +17… +23 градуса, но при этом будет дуть северный ветер со скоростью 8−13 метров в секунду, местами в регионе похолодает до +12… +17 градусов. Кроме того, ожидается кратковременный дождь.

В воскресенье, 19 мая, погода испортится окончательно. Порывы ветра усилятся до 15−20 метров в секунду, по южным районам ожидается сильный дождь, гроза. Температура ночью составит +6… +11 градусов, местами до +1. Днём будет всего +9… +14.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды на сайте Gismeteo, на следующей неделе погода снова придёт в норму, потеплеет сразу до +24 градусов. Но выходные снова окажутся неудачными. К воскресенью синоптики обещают возвращение дождей.