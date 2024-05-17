Под Новосибирском девушки спасли щенка, жестоко избитого на улице

Под Новосибирском неизвестный до полусмерти избил щенка — его спасли две девушки. ЧП случилось днем 8 мая в микрорайоне «Северный» в Искитиме.
По словам волонтеров, 4 мая местные жители написали о бродячем щенке по кличке Снежок и предложили найти хозяев.
— 7 мая пес был избит, на следующий день позвонила женщина вся в слезах, она нашла избитого щенка. Две девушки выехали на место и ужаснулись: щенок был полностью в крови, разбита голова, сломан нос, глаз не было видно. Девушки срочно отвезли его в ветклинику «Вега», врачи оказали экстренную помощь, — сообщили в группе «Искитим. Нужна помощь бездомным животным».
Щенку около 7 месяцев, раньше его подкармливали местные дети. Собаке сделали МРТ, врачи выяснили — его сильно били по голове, прогнозы врачей пока осторожные. Щенка стабилизировали, но пока он в тяжелом состоянии.
— Нам сказали, что за псом бежала женщина с кочергой, после этого его нашли избитым. Местные жители больше ничего не видели. Мы поехали в полицию и написали коллективное заявление по факту жестокого обращения с животным. Мы ищем свидетелей происшествия, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Любовь.