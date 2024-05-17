Под Новосибирском девушки спасли щенка, жестоко избитого на улице

— 7 мая пес был избит, на следующий день позвонила женщина вся в слезах, она нашла избитого щенка. Две девушки выехали на место и ужаснулись: щенок был полностью в крови, разбита голова, сломан нос, глаз не было видно. Девушки срочно отвезли его в ветклинику «Вега», врачи оказали экстренную помощь, — сообщили в группе «Искитим. Нужна помощь бездомным животным».