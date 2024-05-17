Приметы на Баклушников день: что нельзя делать 17 мая 2024 года

Народный праздник известен как Пелагея Заступница.
Что можно делать 17 мая:
- сегодня было принято заготавливать дерево, из которого потом делали деревянные ложки;
- для защиты огорода от завистников в старину проводили ритуал: разбрасывали старую обувь, которая должна была отвлечь их внимание от посаженных расстений;
Что нельзя делать 17 мая:
- дарить кому-либо жемчуг, веники, черные перчатки, иконы. Все это считалось плохими приметами и сулило тому, кто это получит, слезы, большие проблемы со здоровьем и тяжелый труд;
- резать кур и петухов;
- отказывать в помощи, если ее попросили;
- подстригать ногти;
Народные приметы:
- солнце бледное — плохая погода затянется;
- воробьи стаями куда-то постоянно перелетают — к сильному ветру;
- калина цветет — можно сажать тыкву, кукурузу, бобы.