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Приметы на Баклушников день: что нельзя делать 17 мая 2024 года

В пятницу, 17 мая, вспоминают Пелагию Тарсийскую (Антиохийскую).

Народный праздник известен как Пелагея Заступница.

Что можно делать 17 мая:

  • сегодня было принято заготавливать дерево, из которого потом делали деревянные ложки;
  • для защиты огорода от завистников в старину проводили ритуал: разбрасывали старую обувь, которая должна была отвлечь их внимание от посаженных расстений;

Что нельзя делать 17 мая:

  • дарить кому-либо жемчуг, веники, черные перчатки, иконы. Все это считалось плохими приметами и сулило тому, кто это получит, слезы, большие проблемы со здоровьем и тяжелый труд;
  • резать кур и петухов;
  • отказывать в помощи, если ее попросили;
  • подстригать ногти;

Народные приметы:

  • солнце бледное — плохая погода затянется;
  • воробьи стаями куда-то постоянно перелетают — к сильному ветру;
  • калина цветет — можно сажать тыкву, кукурузу, бобы.

религии