На Уфу движется нашествие непарного шелкопряда, пожирающего плодовые деревья

Напомним, непарный шелкопряд на стадии личинки — гусеницы, усиленно питается, поедая более 300 видов растений. Личинки рождаются из яиц в начале мая. Их рост в зависимости от погодных условий продолжается до 10—15 мая , а развитие — до середины июня. Непарный шелкопряд за это время проходит от пяти до шести возрастов. Самец линяет пять раз, а самка — шесть. Гусеницы при этом достигают длины от восьми до 10 сантиметров. Непарный шелкопряд — насекомое, получившее название из-за сильного различия самца и самки во взрослом возрасте. Самка больше по размеру, она много ест — это необходимо для размножения. Самец намного меньше, но зато у него есть пышные усы, которыми он очень хорошо чувствует самку на расстоянии почти восьми километров.