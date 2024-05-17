На Уфу движется нашествие непарного шелкопряда, пожирающего плодовые деревья

По словам ученых, в начале лета в Башкирии ожидается пик нашествия непарного шелкопряда — бабочки из семейства эребид, которая сначала, как прожорливая гусеница, съедает зеленую массу деревьев и, по сути, убивает их. Так, в республике уже зафиксировали значительный очаг распространения непарного шелкопряда на территории пяти районов.
— Очаг действует в Туймазинском, Белебеевском, Альшеевском, Архангельском, Уфимском районах и движется с юга на север, — сообщил директор филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Республики Башкортостан» Сергей Бутин. — Сегодня проводятся обработки лесного массива, чтобы сдержать рост и численность насекомого.
Сергей Владимирович отметил, что гусеницы особенно «любят» дуб, березу и плодовые деревья, а вспышки вредителя происходят после двух-трех засушливых сезонов.
По его словам, опасность для шелкопряда представляют холодные зимы, но этой зимой в Башкирии были недостаточно низкие температуры, а сильный ветер способствовал распространению очагов заражения лесным паразитом.
— Естественных врагов у непарного шелкопряда очень мало — это насекомые златка, наездник, а из птиц только кукушка, способная клевать этих мохнатых гусениц, — добавил доктор биологических наук, руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко.
Ученый напомнил, что самое сильный вред для лесов Башкирии от «налета» шелкопряда был с 1976 по 1978 год, но благодаря бесснежной и холодной зиме, вспышка сократилась. Сейчас же непарный шелкопряд движется в направлении Уфы — с юго-востока на северо-запад.
Василий Мартыненко рассказал, что существуют три способа борьбы с вредителем — это химические и биологические обработки, феромоновые ловушки для самцов, которые абсолютно безвредны для окружающей среды.
— Но у этого способа отложенная эффективность, проявляющаяся только на следующий год, а от химикатов отказались, так как они поражающих всех, как пчел, так и гусениц шелкопряда, — добавил ученый.
Подводя итог, директор филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Республики Башкортостан» Сергей Бутин отметил, что самая эффективная мера борьбы с вредителем — это профилактика.
— Кладка непарного шелкопряда выглядит как войлочное пятно, покрытое волосками и если вы обнаружили ее на своем участке, то ее необходимо соскабливать, сжигать или закапывать в яме не менее полметра глубиной, — уточнил г-н Бутин. — От куколок можно обрабатывать смесью минерального масла с керосином, промазывать в трещинах стволов. Деревья от гусениц можно опрыскивать инсектицидами.
Напомним, жители Башкирии могут оказывать помощь в выявлении очагов распространения непарного шелкопряда и сообщать в центр защиты леса по телефону единой диспетчерской службы — 8−800−100−94−00.
Напомним, непарный шелкопряд на стадии личинки — гусеницы, усиленно питается, поедая более 300 видов растений. Личинки рождаются из яиц в начале мая. Их рост в зависимости от погодных условий продолжается до
Когда гусеницы перестанут есть, они превращаются в куколок. А потом происходит еще одна удивительная природная метаморфоза. Волосатая, неприятная внешне гусеница превратится в изящное создание — бабочку. Это тоже естественный природный процесс — и даже достойный восхищения, если забыть о том, что все-таки речь идет о вредителе.