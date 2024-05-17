В Кемерове стало дороже хоронить людей

Стоимость копки могилы увеличилась за год более чем на 500 рублей (7 194 ₽ и 6 697 ₽), а аренда катафалка более чем на 100 рублей (1 225 рублей и 1 140 рублей). Изготовление гробов тоже стало дороже более чем на 200 рублей, а погрузка тела теперь стоит 1 621 рубль (в прошлом году 1 510 рублей). Погребение обойдётся в 618 рублей (576 рублей).