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Что нам жара в средине мая, когда циклон бушует в крае? Дожди и штормовой ветер прогнозируют Хабаровску на выходные

Штормовой ветер и дожди ждут Хабаровск 18—19 мая.

Сейчас в Остине: +19° 3 м/с 88% 740 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Хабаровске 18—19 мая 2024 года преподнесет неприятный сюрприз. На выходных город накроет циклон, пришедший с запада. Его влияние будет ощутимо не только в столице региона, но и на всей территории края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 18 МАЯ 2024 ГОДА

В субботу, 18 мая, погода в Хабаровске сильно испортится. В городе поднимется штормовой ветер — до 17−22 метров в секунду. Днем небо затянет тучами, ожидается кратковременный дождь. Несмотря на приход циклона, температура в Хабаровске 18 мая практически не изменится. Ночь будет довольно теплой — от +8 до +13 градусов. Днем столбик термометра покажет от +18 до +23 градусов.

Циклон в Хабаровском крае 18 мая 2024 года проявит себя сильными осадками. На юге это будут дожди, а на севере выпадет мокрый снег.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 19 МАЯ 2024 ГОДА

19 мая погода в Хабаровске улучшится. В воскресенье осадки не ожидаются. Крепкий ветер до 21 метра в секунду будет бушевать в ночь с 18 на 19 число, а уже днем его скорость снизится до 9−14 метров в секунду.

— Температура в Хабаровске 19 мая будет ниже, чем днем ранее. Ночью похолодает до +5, а днем воздух прогреется всего до +18 градусов, — рассказали «КП» — Хабаровск" в гидрометцентре.

В Хабаровском крае вероятность осадков также будет низкой. Ночью средняя температура будет держаться в пределах +2…+7, а днем в районе +15…+20 градусов. Только на севере региона будет прохладней. Там температура поднимется максимум до +16 градусов.