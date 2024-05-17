Что нам жара в средине мая, когда циклон бушует в крае? Дожди и штормовой ветер прогнозируют Хабаровску на выходные

Погода в Хабаровске
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 18 МАЯ 2024 ГОДА
В субботу, 18 мая, погода в Хабаровске сильно испортится. В городе поднимется штормовой ветер — до 17−22 метров в секунду. Днем небо затянет тучами, ожидается кратковременный дождь. Несмотря на приход циклона, температура в Хабаровске 18 мая практически не изменится. Ночь будет довольно теплой — от +8 до +13 градусов. Днем столбик термометра покажет от +18 до +23 градусов.
Циклон в Хабаровском крае 18 мая 2024 года проявит себя сильными осадками. На юге это будут дожди, а на севере выпадет мокрый снег.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 19 МАЯ 2024 ГОДА
19 мая погода в Хабаровске улучшится. В воскресенье осадки не ожидаются. Крепкий ветер до 21 метра в секунду будет бушевать в ночь с 18 на 19 число, а уже днем его скорость снизится до 9−14 метров в секунду.
— Температура в Хабаровске 19 мая будет ниже, чем днем ранее. Ночью похолодает до +5, а днем воздух прогреется всего до +18 градусов, — рассказали «КП» — Хабаровск" в гидрометцентре.
В Хабаровском крае вероятность осадков также будет низкой. Ночью средняя температура будет держаться в пределах +2…+7, а днем в районе +15…+20 градусов. Только на севере региона будет прохладней. Там температура поднимется максимум до +16 градусов.