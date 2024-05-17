Что нам жара в средине мая, когда циклон бушует в крае? Дожди и штормовой ветер прогнозируют Хабаровску на выходные

В субботу, 18 мая, погода в Хабаровске сильно испортится. В городе поднимется штормовой ветер — до 17−22 метров в секунду. Днем небо затянет тучами, ожидается кратковременный дождь. Несмотря на приход циклона, температура в Хабаровске 18 мая практически не изменится. Ночь будет довольно теплой — от +8 до +13 градусов. Днем столбик термометра покажет от +18 до +23 градусов.