О погоде на следующей неделе в Приморье рассказали синоптики

В начале следующей недели синоптическая ситуация на юге Дальневосточного региона будет меняться практически ежедневно, сообщает ИА PrimaMedia. Из-за этого погода в Приморье будет очень уж переменчива. О том, чего ждать приморцам, рассказали в Примгидромете.