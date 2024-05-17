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О погоде на следующей неделе в Приморье рассказали синоптики

Капризная обстановка ожидается на большей территории края.

Сейчас в Остине: +19° 3 м/с 88% 740 мм рт. ст. +21°
Источник: PrimaMedia.ru

В начале следующей недели синоптическая ситуация на юге Дальневосточного региона будет меняться практически ежедневно, сообщает ИА PrimaMedia. Из-за этого погода в Приморье будет очень уж переменчива. О том, чего ждать приморцам, рассказали в Примгидромете.

В ночь на понедельник, 20 мая, атмосферные фронты вызовут местами небольшой дождь, минимальная температура воздуха составит +3…+10 °С, на северо-востоке около 0. Днем в региона вторгнется гребень антициклона, осадков не ожидается. Максимальная температура +15…+22 °С, на восточном побережье +11…+14 °С.

Во вторник, 21 мая, Приморье окажется в теплом секторе циклона, потеплеет. Температура воздуха ночью поднимется на 1−3 градуса, днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до +20…+27 °С, на побережье будет прохладнее, +12…+18 °С.

В среду, 22 мая, погода ухудшится: к краю подойдут атмосферные фронты. Ночью на севере начнутся дожди, днем охватят большую территорию, их интенсивность увеличится. Ночная температура составит +5…+14 °С, дневная +18…+24 °С, на побережье до +12…+17 °С.

Во Владивостоке первые два дня пройдут преимущественно без дождей. В среду появится туман, не исключена морось, в конце дня возможны незначительные осадки. Минимальная температура без резких изменений, в пределах +8…+11 °С. Максимальная в понедельник +15…+18 °С, в дальнейшем на 1−2 градуса ниже.