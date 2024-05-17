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В Красноярском крае за неделю клещи покусали 1812 человек

Всего в 2024 году от этих членистоногих пострадали 2943 человека.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали 2943 человека, в том числе 741 ребенок. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, за последнюю неделю зарегистрировано 1812 случаев присасывания лесных паразитов (из них 652 приходятся на красноярцев).

— На контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска численность клещей составила от 54 до 95 экземпляров на один километр маршрута, — говорят специалисты ведомства.

Исследования членистоногих показали, что 42,8% особей заражены возбудителями клещевого боррелиоза, 3,9% — анаплазмоза, 4,2% — эрлихиоза человека, 1,1% — энцефалита.

Напомним, первый в 2024 году случай присасывания клеща в Красноярске зарегистрировали 2 апреля. Паукообразного на исследование в лабораторию принесла женщина. Она предположила, что паразит зацепился за нее у дома на улице Базайской. Когда именно это произошло — женщина не знает.

Помимо людей, от клещей страдают и животные, ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

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