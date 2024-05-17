В Красноярском крае за неделю клещи покусали 1812 человек

Напомним, первый в 2024 году случай присасывания клеща в Красноярске зарегистрировали 2 апреля. Паукообразного на исследование в лабораторию принесла женщина. Она предположила, что паразит зацепился за нее у дома на улице Базайской. Когда именно это произошло — женщина не знает.