Приставы отправили из Приангарья в зону СВО восемь конфискованных у должников автомобилей

«Помимо автомобилей в министерство обороны Российской Федерации были переданы лампа-фара и бензопилы, последние конфисковали у должников, признанных виновными в незаконной рубке лесных насаждений», — рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что «эта процедура проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 Nº 2054, регламентирующем порядок передачи имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, министерству обороны РФ».