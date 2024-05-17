Приставы отправили из Приангарья в зону СВО восемь конфискованных у должников автомобилей

Восемь автомобилей, по решению суда конфискованных у должников, осужденных за пьяное вождение, с 2023 года передали приставы Иркутской области на нужды военнослужащих в зоне проведения СВО, сообщает ИА «ТК Город».
Как уточнили в ФССП, среди прочего, «за ленточку» отправлены грузовой автомобиль УА3−22069, кроссовер Mitsubishi Outlander и внедорожник Lexus NX200T.
«Помимо автомобилей в министерство обороны Российской Федерации были переданы лампа-фара и бензопилы, последние конфисковали у должников, признанных виновными в незаконной рубке лесных насаждений», — рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что «эта процедура проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 Nº 2054, регламентирующем порядок передачи имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, министерству обороны РФ».
Напомним, в конце февраля судебные приставы в Братске конфисковали в доход государства автомобиль Toyota Harrier, хозяин которого дважды попадался пьяным за рулем.