Выяснилось, стали ли приморцы реже пить

С 1 по 12 мая в магазинах Приморского края проанализировали 500 тысяч чеков. Среди алкогольной продукции приморцы в майские праздники больше всего покупали игристое вино. Продажи шампанского выросли на 3%, а средняя цена за бутылку объемом 0,75 литра увеличилась на 20% — с 424 до 509 рублей.