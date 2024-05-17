Выяснилось, стали ли приморцы реже пить

Приморцы стали реже пить крепкий алкоголь: потребление напитков снизилось на 19%, а их цена — на 4%, сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на «Контур. Маркет».
С 1 по 12 мая в магазинах Приморского края проанализировали 500 тысяч чеков. Среди алкогольной продукции приморцы в майские праздники больше всего покупали игристое вино. Продажи шампанского выросли на 3%, а средняя цена за бутылку объемом 0,75 литра увеличилась на 20% — с 424 до 509 рублей.
На втором месте оказалось пиво, его потребление в Приморском крае снизилось на 7%. Стоимость бутылки 0,5 литра выросла на 23% и теперь составляет 121 рубль.
На третьем месте — вино. Спрос на него упал на 9%, а средняя цена за бутылку 0,75 литра снизилась на 8% по сравнению с майскими праздниками 2023 года.
На ценообразование алкоголя может влиять не только спрос. Ранее «Комсомолка» сообщила о резком росте акцизов на вино.