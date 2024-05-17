В Башкирии для туристов закрыли вход в пещеры Мурадымовского ущелья.

В Мурадымовском ущелье в Башкирии временно закрыли пещеры для туристов из-за разлива реки Большой Ик. Об этом сообщили в соцсетях природного парка. На майские праздники выдалась дождливая погода и река вышла из берегов. Поэтому пещеры пока не доступны для посещения.
«На сегодняшний день в парке наблюдается снова разлив реки и поэтому прогуляться в парке можно только до первого брода! Дальнейшие пути опасны ввиду высокого уровня воды в реке Большой Ик и быстрого течения! Посещение пещер временно невозможно по тем же причинам», — говорится в официальном сообщении.