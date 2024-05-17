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Дожди с грозами ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана

Астана. 17 мая. КазТАГ — Дожди с грозами ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Остине: +19° 3 м/с 88% 740 мм рт. ст. +21°
Источник: pixabay

«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, юго-западе — сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны — туман», — говорится в сообщении.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, на севере Павлодарской области, области Абай, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки −1.

«На юге Карагандинской, в центре области Ұлытау, на юге области Абай, Костанайской области, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области, на востоке области Жетісу сохраняется высокая пожарная опасность. В пустынных районах Туркестанской области, в Уржарском районе области Абай сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5, днем +21+23.

В Алматы переменная облачность, ночью дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 3−8, при грозе порывы 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15, днем +21+23.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17, днем +29+31.

В Акмолинской области днем на западе и юге небольшой дождь с грозой. Днем +18+23, ночью +2+7.

В Алматинской области ночью дождь, на юге в горах гроза. Днем +20+25, ночью +13+18.

В области Жетысу ночью на востоке и на южной половине в горах дождь. Днем +23+28, ночью +15+20.

В Туркестанской области в горах гроза. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке и в центре дождь.

В Атырауской области без осадков. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Мангистауской области на западе, юге, востоке и в центре дождь, днем на западе, востоке и в центре сильный ливень. Днем +15+20, ночью +10+15.

В Актюбинской области на западе, севере и востоке небольшой дождь. Днем +16+21, ночью +4+9.

В Костанайской области утром и днем на юге и западе гроза. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Павлодарской области тоже без осадков. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Карагандинской области на западе и севере небольшой дождь. Днем +18+23, ночью +4+9.

В области Улытау на западе, севере и в центре гроза. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке небольшие дождь со снегом. Днем +17+22, ночью +1+6.

В области Абай без осадков. Днем +18+23, ночью +2+7.

В Кызылординской области утром и днем в центре гроза. Днем +27+32, ночью +14+19.

В Жамбылской области днем в горах гроза. Днем +25+30, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики в связи с прогнозами сильных дождей будут наблюдаться формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с поступлением воды с территории РФ ожидается повышение уровня воды на реке Урал», — предупредили синоптики.