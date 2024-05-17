Дожди с грозами ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана

«Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, юго-западе — сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны — туман», — говорится в сообщении.