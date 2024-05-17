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Так будет каждый год? Власти края помогли островитянам с Путятина вернуть переправу

В Приморье островитяне на Путятина вернули себе переправу, судно ходит по расписанию.

Источник: Следственный комитет РФ

В Приморье СП «Путятин» вновь ходит по расписанию, о чем сообщили «Комсомольской правде — Владивосток» местные жители. Администрация ЗАТО Фокино перезаключила договор с перевозчиком ООО «Гарпия» на удобных для всех условиях.

Вероятно, чиновники компенсировали затраты компании, так как ранее экипаж отказывался работать: якобы не хватало на выплату заработных плат. Сообщалось также и о недостатке топлива, что подтверждал представитель компании «Гарпия», которая обслуживает судно СП «Путятин».

При этом администрация ЗАТО настаивает на том, что требования перевозчика завышены и что он пытается повесить на бюджет расходы на своих управленцев.

По инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко состоялось выездное совещание с участием зампредседателя правительства по транспорту Ленара Нуриева с главой ЗАТО Фокино Александром Барановым и представителями компании.

«Затраты возместили, зарплату экипажу выплатили полностью и своевременно, а запас топлива теперь в достаточном количестве. Судно находится в технически исправном состоянии и выполняет рейсы согласно расписанию», — заявили в ООО «Гарпия».

Островитяне, в целом, довольны. Одно но: то же самое происходило в 2022 году. Жители недоумевают, а не понадобится ли выездная помощь чиновников правительства каждый новый сезон?

Напомним, что глава ЗАТО Фокино Баранов находится под следствием. Его обвинили в халатности из-за смерти многодетной мамы.