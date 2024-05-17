Так будет каждый год? Власти края помогли островитянам с Путятина вернуть переправу

В Приморье СП «Путятин» вновь ходит по расписанию, о чем сообщили «Комсомольской правде — Владивосток» местные жители. Администрация ЗАТО Фокино перезаключила договор с перевозчиком ООО «Гарпия» на удобных для всех условиях.

Вероятно, чиновники компенсировали затраты компании, так как ранее экипаж отказывался работать: якобы не хватало на выплату заработных плат. Сообщалось также и о недостатке топлива, что подтверждал представитель компании «Гарпия», которая обслуживает судно СП «Путятин».

При этом администрация ЗАТО настаивает на том, что требования перевозчика завышены и что он пытается повесить на бюджет расходы на своих управленцев.