Молодые семьи Хабаровского края улучшают свои жилищные условия

В этом году министерство выделило около 130 миллионов рублей из бюджета края для поддержки молодых семей в Хабаровске и Комсомольске. Около 50 семей получат эти средства, которые могут быть использованы для покупки строящегося жилья или готовой квартиры у застройщика. Субсидия для семьи из трех человек составляет до 2,4 миллиона рублей.