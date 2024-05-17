Молодые семьи Хабаровского края улучшают свои жилищные условия

Министерство строительства края закончило прием заявок от молодых семей, которые хотят получить государственную поддержку для улучшения своих жилищных условий. Эта поддержка предоставляется в контексте региональной программы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В этом году министерство выделило около 130 миллионов рублей из бюджета края для поддержки молодых семей в Хабаровске и Комсомольске. Около 50 семей получат эти средства, которые могут быть использованы для покупки строящегося жилья или готовой квартиры у застройщика. Субсидия для семьи из трех человек составляет до 2,4 миллиона рублей.
— Стоимость квадратного метра для региональной программы устанавливается Министерством строительства России и в этом году составляет 127 058 рублей. Для покупки нового жилья можно использовать льготные ипотечные программы с государственной поддержкой, такие как «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека» и другие, — рассказали в краевом минстрое.
Семья Парака, которая также смогла переехать в дом своей мечты благодаря государственной поддержке, поделилась похожими чувствами. Юлия Парака выразила свою признательность за помощь и сказала, что они сейчас завершают ремонт и скоро переедут из общежития в свою новую уютную квартиру.
Семьи, в которых оба супруга моложе 35 лет и которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут обратиться за помощью в приобретении жилья.