Путятина снова доступен: перевозчик возобновил рейсы после компенсации расходов

Ситуация с переправой на остров Путятина находится под контролем правительства Приморья. В компании-перевозчике рассказали, что администрация ЗАТО Фокино возместила все расходы, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что из-за недофинансирования на протяжении пяти месяцев затрат на морские перевозки у компании ООО «Гарпия» образовалась задолженность за дизтопливо в размере около 400 тысяч рублей. Отмечалось, что поставщики отказывались предоставлять горючее в долг.
По инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко 13 мая состоялось выездное совещание, в котором приняли участие заместитель председателя правительства, курирующий вопросы транспорта, министр транспорта и дорожного хозяйства, заместитель министра транспорта, глава ГО ЗАТО Фокино, представители ООО «Гарпия» и администрации ЗАТО Фокино в п. Путятин.
Сегодня директор ООО «Гарпия» Надежда Мошева сообщила, что администрация ЗАТО Фокино 16 мая возместила все затраты на морские перевозки, понесённые за период с 1 января по 30 апреля 2024 года.
«Зарплата экипажу была выплачена полностью и своевременно, запас топлива имеется в достаточном количестве. Судно находится в технически исправном состоянии и выполняет рейсы согласно расписанию», — сообщила она.
Напомним, СК Приморья завершил следствие в отношении главы городского округа ЗАТО Фокино Александра Барановa. Он обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека. Следователи считают, что он не обеспечил своевременного финансирование ремонта судна СП «Путятин», а когда возникла срочная необходимость транспортировать женщину в медучреждение, не сделал ничего и для этого. В результате из-за длительного неоказания медцпомощи женщина скончалась. Отметим, что жители Путятина неоднократно жаловались на работу главы администрации ЗАТО Фокино.