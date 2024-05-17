Путятина снова доступен: перевозчик возобновил рейсы после компенсации расходов

Напомним, СК Приморья завершил следствие в отношении главы городского округа ЗАТО Фокино Александра Барановa. Он обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека. Следователи считают, что он не обеспечил своевременного финансирование ремонта судна СП «Путятин», а когда возникла срочная необходимость транспортировать женщину в медучреждение, не сделал ничего и для этого. В результате из-за длительного неоказания медцпомощи женщина скончалась. Отметим, что жители Путятина неоднократно жаловались на работу главы администрации ЗАТО Фокино.



