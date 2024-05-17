В Перми остановлен поиск пропавшего 37-летнего мужчины в чёрной куртке

Поиск пропавшего без вести 12 мая 37-летнего мужчины остановлен в Перми, сообщил волонтёрский отряд «Регион 59».
«Найден, жив. Благодарим всех за помощь в поисках», — рассказали в отряде.
Напомним, обстоятельства пропажи мужчины не сообщались. Было известно лишь, что он исчез 12 мая, был одет в чёрные куртку и кеды, тёмно-синие джинсы.
Напомним, в Пермском крае ищут пропавшего в Чайковском после посещения центральной городской больницы мужчину без большого пальца на ноге. Он исчез 15 мая. Пропавшему требуется медпомощь.