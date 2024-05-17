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Главные новости в Молдове 17 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 17 мая 2024 года.

Сейчас в Остине: +19° 3 м/с 88% 740 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

1. Издевнуться и не жить: В центре Кишинева продают квартиру почти за миллион евро — по 10 тысяч евро за один квадратный метр.

2. Дожили до тропиков: В Молдове ожидаются ливни и жара разом — синоптики дали точный прогноз погоды.

3. А так все начиналось в нацистской Германии — запрещали покупать в еврейских магазинах: Теперь PAS в Молдове действует такими же методами.

4. ЕСПЧ рассмотрит срочное обращение об аннулировании запрета в Молдове партии «Шор».

5. Власти не нужно местное производство, всё можно купить у соседей, народ всё «схавает»: Почему Украина продает Молдове сыр, в котором часто нет сыра, а сама предпочитает европейский импорт.

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