Главные новости в Молдове 17 мая

1. Издевнуться и не жить: В центре Кишинева продают квартиру почти за миллион евро — по 10 тысяч евро за один квадратный метр.
2. Дожили до тропиков: В Молдове ожидаются ливни и жара разом — синоптики дали точный прогноз погоды.
3. А так все начиналось в нацистской Германии — запрещали покупать в еврейских магазинах: Теперь PAS в Молдове действует такими же методами.
4. ЕСПЧ рассмотрит срочное обращение об аннулировании запрета в Молдове партии «Шор».
5. Власти не нужно местное производство, всё можно купить у соседей, народ всё «схавает»: Почему Украина продает Молдове сыр, в котором часто нет сыра, а сама предпочитает европейский импорт.