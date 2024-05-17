Режим ЧС по узелковому дерматиту сняли в Иркутской области

С февраля по апрель в регионе ликвидировали 42 эпизоотических очага в 26 населенных пунктах и двух садоводствах. В зоне риска оказались 104 населенных пункта и 90 СНТ. Пока бушевала болезнь, ветеринары вакцинировали более 421 тысячи скота. Также специалисты изъяли 6 тысяч сельскохозяйственных животных, а владельцам выплатили компенсацию.