Режим ЧС по узелковому дерматиту сняли в Иркутской области

В Иркутской области сняли режим чрезвычайной ситуации по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«С 15 мая отменен режим ЧС, введенный в феврале 204 года в связи с выявленными очагами дерматита в Черемховском, Усольском, Иркутском, Осинском районах и Ангарском городском округе», — прокомментировали АиФ-Иркутск в правительстве.
Руководитель службы ветеринарии региона отметил, что в пяти муниципальных образованиях ликвидировали очаги узелкового дерматита.
Напомним, что первый очаг заболевания выявили 12 февраля в семи подсобных хозяйствах деревни Лохово Черемховского района. ЗУД обнаружили у 82 коров. После этого болезнь начала распространяться по области и заразный дерматит обнаружили в селе Унгин Осинского района.
С февраля по апрель в регионе ликвидировали 42 эпизоотических очага в 26 населенных пунктах и двух садоводствах. В зоне риска оказались 104 населенных пункта и 90 СНТ. Пока бушевала болезнь, ветеринары вакцинировали более 421 тысячи скота. Также специалисты изъяли 6 тысяч сельскохозяйственных животных, а владельцам выплатили компенсацию.