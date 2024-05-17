Рассказываем, какую погоду ждать в Иркутске 17 мая 2024 года

Погода в Иркутске 17 мая 2024 года не благоволит жителям региона. В пятницу, 17 мая, тепла ждать не стоит. Воздух днем прогреется до + 15 градусов, но в сопровождении северо-западного ветра с порывами до 13 м/с. Прогноз по области не обрадует дачников, ведь в метеобюро рассказали о грядущих заморозках до — 6 градусов. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 17 мая 2024 года
— Ночью с 17 на 18 мая столбик термометра опустится до — 1, — 6 градусов. А днем наоборот, воздух в регионе прогреется до + 24. Перепады будет сопровождать теплый ветер 5−10 м/с. В северных районах возможен мокрый снег и небольшие дожди, — поделились синоптики.
Погода в Иркутске 17 мая 2024 года не даст расслабиться. Весь день горожан будет подгонять юго-западный и северо-западный ветер до 20 м/с. При облачной погоде воздух прогреется лишь до + 8.
Метеорологи также напомнили, что в иркутской области сохраняется высокая пожароопасность лесов. Из-за усиления ветра стоит быть предельно внимательными и не допускать распространения огня.