Рассказываем, какую погоду ждать в Иркутске 17 мая 2024 года

Погода в Иркутске 17 мая 2024 года не благоволит жителям региона. В пятницу, 17 мая, тепла ждать не стоит. Воздух днем прогреется до + 15 градусов, но в сопровождении северо-западного ветра с порывами до 13 м/с. Прогноз по области не обрадует дачников, ведь в метеобюро рассказали о грядущих заморозках до — 6 градусов. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.