В Свердловской области на выходных ожидаются похолодание и дождь

17 мая, в пятницу, с севера на юг региона начнет двигаться холодный фронт, при этом на юге в первой половине дня сохранится малооблачная погода, днем до +16°..+21°. При прояснениях в северной части области можно рассчитывать на дневной прогрев до +15°..+17°, однако холоднее всего будет в центральных районах, которые дне окажутся под фронтальной облачностью — +10°..+15°. Осадки — от небольших до умеренных, до 2−6 мм.
В Екатеринбурге днем ожидается +19°..+21°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, 3−8 м/с, днем порывы до 12 м/с. На выходных похолодает: к утру субботы до города дойдет зона осадков, ночью +8°, днем +11°, в воскресенье — ночью +3°, днем +13°.
В начале недели ожидается заметное потепление: 20 мая ночью +2°, а днем воздух прогреется до +21°, ночью 21 мая температура составит +8°, днем до +22°. В среду — ночью +10°, днем +15°.
Напомним, первая половина мая в Екатеринбурге стала самой холодной в 21 веке — средняя температура на территории города составила +5,3°, также она стала одной из самых холодных за последние десятилетия.