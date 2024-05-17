В Свердловской области на выходных ожидаются похолодание и дождь

17 мая, в пятницу, с севера на юг региона начнет двигаться холодный фронт, при этом на юге в первой половине дня сохранится малооблачная погода, днем до +16°..+21°. При прояснениях в северной части области можно рассчитывать на дневной прогрев до +15°..+17°, однако холоднее всего будет в центральных районах, которые дне окажутся под фронтальной облачностью — +10°..+15°. Осадки — от небольших до умеренных, до 2−6 мм.