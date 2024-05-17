В пермский храм на два дня привезут Казанский образ Божией Матери

Казанская икона Божией Матери является почитаемой чудотворной иконой Богородицы в Русской православной церкви. Наиболее значимыми в русской истории стали три Казанские иконы: явившаяся в Казани, а также ее списки — Московский в Казанском соборе Москвы и Санкт-Петербургский в Казанском соборе Санкт-Петербурга.