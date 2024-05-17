Остин
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пермский храм на два дня привезут Казанский образ Божией Матери

Православную святыню доставят из Казанского собора на Красной площади в Москве.

Источник: Петропавловский собор Перми

В Пермь из Москвы на два дня привезут православную святыню — Казанский образ Божией Матери. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поклонится образу верующие смогут 27 и 28 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Как рассказали в Петропавловском соборе Перми, Казанский образ Божией Матери хранится в Казанском соборе на Красной площади в городе Москве.

«Во время пребывания иконы в Перми, перед образом постоянно будут совершаться молебны», — пояснили в соборе.

Свято-Троицкий кафедральный собор находится на Слудской горке в Перми по адресу: ул. Монастырская, 95.

Казанская икона Божией Матери является почитаемой чудотворной иконой Богородицы в Русской православной церкви. Наиболее значимыми в русской истории стали три Казанские иконы: явившаяся в Казани, а также ее списки — Московский в Казанском соборе Москвы и Санкт-Петербургский в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

религии