В пермский храм на два дня привезут Казанский образ Божией Матери

В Пермь из Москвы на два дня привезут православную святыню — Казанский образ Божией Матери. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поклонится образу верующие смогут 27 и 28 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Как рассказали в Петропавловском соборе Перми, Казанский образ Божией Матери хранится в Казанском соборе на Красной площади в городе Москве.
«Во время пребывания иконы в Перми, перед образом постоянно будут совершаться молебны», — пояснили в соборе.
Свято-Троицкий кафедральный собор находится на Слудской горке в Перми по адресу: ул. Монастырская, 95.
Казанская икона Божией Матери является почитаемой чудотворной иконой Богородицы в Русской православной церкви. Наиболее значимыми в русской истории стали три Казанские иконы: явившаяся в Казани, а также ее списки — Московский в Казанском соборе Москвы и Санкт-Петербургский в Казанском соборе Санкт-Петербурга.