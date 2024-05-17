17 мая — День работников связи: история праздника и профессии

17 мая стал праздничным для работников связи недавно: в 2019 году правительство решило поднять их статус в обществе и в области государственного устройства, предоставив им отдельный день в календаре профессиональных праздников. До этого они делили другую дату — 28 июня — с работниками средств массовой информации.
Выбор новой даты — 17 мая — объясняется еще желанием властей объединить казахстанских связистов с их коллегами в остальном мире. В 2006 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение установить Всемирный день электросвязи и информационного общества — 17 мая. В свою очередь ООН исходила из истории профессионального сообщества связистов — 17 мая 1865 года был создан Международный телеграфный союз, переименованный позднее в Международный союз электросвязи. Соответственно, постановлением правительства РК работники связи республики получили свой праздничный день — 17 мая (Постановление Правительства № 431 от 25 июня 2019 года).
Современная история связи
Современная история связи в Казахстане началась в 1991 году. После развала Союза перед новыми государствами встала, в том числе, проблема сохранения существовавшей и отлично работавшей общей межгосударственной связи. Поэтому руководители профильных министерств собрались вместе в Москве и приняли решение создать Региональное содружество связи. 29 ноября 1991 года Кабинет министров Казахской ССР принял постановление «О мерах по организации производства средств связи в Казахской ССР для интенсивного развития телевидения, радио и телефонной связи». Благодаря этим событиям система связи была сохранена, а люди и организации в республике не заметили никаких перемен — связь, в том числе междугородняя, работала без сбоев.
Позднее появился закон, регламентирующий деятельность наиважнейшей для государства отрасли. Значение связи для страны очень четко сформулировано в первой же статье профильного закона «О связи».
«Статья 1. Назначение связи 1. Связь является неотъемлемой частью экономической и социальной инфраструктуры Республики Казахстан, предназначенной для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц и обеспечения потребности безопасности, обороны, охраны правопорядка, государственных органов в услугах связи. (Закон РК “О связи”)».
По официальным данным, в 1990 году в республике действовало 1 миллион 250 тысяч квартирных телефонов, или 28 телефонов на 100 семей. Наращивать число абонентов связисты продолжали все последующие годы. Параллельно шло изучение международного опыта, строились новые коммуникации с зарубежными производителями и специалистами. В свое время в Казахстан вошла мобильная связь, что изменило жизнь страны и казахстанцев. Впрочем, сотовая связь и интернет повлияли не только на республику, но и на весь мир.
В настоящее время цифры такие: в республике зарегистрировано 2,5 миллиона пользователей стационарными телефонами. Число абонентов мобильной связью составляет 25,8 миллиона человек. В 2011 году в стране была запущена связь стандарта 3G. В 2014 году — 4G/LTE. В 2019 году — пилотный проект по тестированию сетей связи 5G в Астане, Алматы и Шымкенте. В стране действует порядка 20 компаний, оказывающих услуги междугородной и международной телефонной связи, доступа к сети Интернет и спутниковую подвижную связь, а также три крупных оператора мобильной связи.
Виды связи в республике
В настоящее время в республике действует несколько видов связи: космическая/спутниковая, военная, правительственная, секретная, сотовая и телефонная. Общее количество связистов в республике сложно подсчитать, но число тех, кто 17 мая будет отмечать свой профессиональных праздник, не один десяток тысяч человек. К примеру, в национальной телекоммуникационной компании года два назад числилось около 20 тысяч работников. Все эти люди обеспечивают жизнедеятельность и безопасность страны, давая возможность работать бизнесу, государственным органам, оказывать медицинскую помощь больным, приходить на помощь полицейским и спасателям и просто общаться по телефону с родными.
Несколько любопытных фактов
1 января 1909 года первая телефонная станция в Казахстане заработала в Петропавловске. За сутки телефонистки обрабатывали 1820 звонков, работала станция на шведском оборудовании. Абонентская плата для частного лица составляла 420 рублей в месяц.
Другая версия. В 1862 году между городами Верный и Пишпек (ныне Бишкек) была протянута первая телефонная линия. Впоследствии связь была установлена между Верным и несколькими уездными городами.
В 1934 году в Алма-Ате открылся первый Дом связи, где разместились телеграф, междугородняя и городская телефонные станции, почтамт.
В 1939 году по казахстанским телеграфным сетям впервые было переслано фотоизображение великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева.
В 1960-е годы впервые была внедрена факсимильная связь. Посредством тогдашних факсов стало возможным передавать в другие города рисунки, фото, чертежи и газеты.