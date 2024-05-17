17 мая — День работников связи: история праздника и профессии

В настоящее время в республике действует несколько видов связи: космическая/спутниковая, военная, правительственная, секретная, сотовая и телефонная. Общее количество связистов в республике сложно подсчитать, но число тех, кто 17 мая будет отмечать свой профессиональных праздник, не один десяток тысяч человек. К примеру, в национальной телекоммуникационной компании года два назад числилось около 20 тысяч работников. Все эти люди обеспечивают жизнедеятельность и безопасность страны, давая возможность работать бизнесу, государственным органам, оказывать медицинскую помощь больным, приходить на помощь полицейским и спасателям и просто общаться по телефону с родными.