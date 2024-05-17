На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 мая

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия):
км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 79−76 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
км 40+162 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 16.05.24 до 06:00 17.05.24, уборка смета, замена опор освещения.
М-10 «Россия» (Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург):
км 593−674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 670,673 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора):
км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 45−49 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 “Кола”:
км 331−531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой):
км 61−66 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка и мойка шумозащитных экранов;
подъезд к г. Выборгу № 2 км 3−4 ограничение скорости движения в оба направления с 21:00 16.05.2024 до 06:00 17.05.2024, очистка тротуаров от пыли и грязи механизированным способом;
км 158−159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, демонтаж праздничных консолей;
км 189−190, 192−193 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
км 42−43 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы РФ с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
км 0−30, км 100−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации обочины.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
км 15−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
км 29−26 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, демонтаж праздничных консолей;
км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
км 37−78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка мойка и тротуаров и а/б покрытия от пыли и грязи;
км 37−78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
км 41−78 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):
км 37−39 и 48−50 (дублеры) ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа с 09:00 до 17:00, механическая уборка смета у бордюрного камня.
Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия):
км 40−45 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, механическая очистка и мойка краевой линии у разделительной полосы;
км 34−31 ограничение скорости движения в направлении СПб с 09:00 до 16:00, мойка водоотводных лотков;
км 140−143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 16:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга».
км 16−40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ);
км 14−19 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.