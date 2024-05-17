Остин
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии определили даты мусульманских праздников в 2025 году

Количество выходных праздничных дней пополнится двумя дополнительными днями.

Источник: Reuters

В Башкирии определили даты мусульманских праздников в 2025 году. Количество выходных праздничных дней пополнится двумя дополнительными днями. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Башкирии в 2025 году в дополнение к общероссийским праздникам нерабочими праздничными днями станут 30 марта и 6 июня. На 30 марта (воскресенье) в 2025 году выпадает Ураза-байрам (окончание месяца Рамадан). В пятницу, 6 июня, будет праздноваться Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).

религии