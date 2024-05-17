В Башкирии определили даты мусульманских праздников в 2025 году

В Башкирии в 2025 году в дополнение к общероссийским праздникам нерабочими праздничными днями станут 30 марта и 6 июня. На 30 марта (воскресенье) в 2025 году выпадает Ураза-байрам (окончание месяца Рамадан). В пятницу, 6 июня, будет праздноваться Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).