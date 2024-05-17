Омичей попросили вернуть в банк монеты

«Цель акции “Монетная неделя” — вернуть мелочь, которая осела в копилках, обратно в денежный оборот. И сделать это можно с выгодой для каждой семьи, то есть, без оплаты комиссии за обмен. С 20 мая по 2 июня можно принести накопившуюся мелочь в офис банка-участника, получив взамен как банкноты, так и монеты, в том числе, памятные номиналами 10 и 25 рублей. Или пополнить свой счет на сумму сданной мелочи», — объяснил заместитель управляющего Омского отделения Банка России Илья Плиндер.
Адреса банков-участников можно найти на официальном сайте акции, условия необходимо уточнять в конкретном банке. Как добавили в пресс-службе, к обмену принимаются только монеты действующего номинального ряда.
Добавим, аналогичная акция прводилась и в 2023 году. Тогда омичи обменяли в банках региона 770 тысяч монет на общую сумму более 2 миллионов рублей. Чаще всего жители приносили на обмен монеты в 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. Так, один из участников акции принес в ведре 6 630 монет номиналом 1 рубль.