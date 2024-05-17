В Кемерове школьницы унижали сверстницу и распылили ей в лицо перцовку

Первый ролик был снят в туалете одного из торговых центров. На нём видно, как девочке на голову высыпают большой пакет муки. В это время девочка спокойно сидит и смотрит в телефон. Судя по всему, в кабинке она спряталась от нападок сверстниц, раз совсем не удивилась муке.