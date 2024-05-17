В Кемерове школьницы унижали сверстницу и распылили ей в лицо перцовку

В социальных сетях появились ролики, на которых девочки-подростки унижают свою сверстницу.
Первый ролик был снят в туалете одного из торговых центров. На нём видно, как девочке на голову высыпают большой пакет муки. В это время девочка спокойно сидит и смотрит в телефон. Судя по всему, в кабинке она спряталась от нападок сверстниц, раз совсем не удивилась муке.
На втором ролике (который мы не будет публиковать по этическим соображениям) видно, как несколько девочек сначала разговаривают со сверстницей, а потом одна из них распыляет ей в лицо перцовый баллончик. При этом некоторые девочки осудили подругу за этот поступок.
В полиции сообщили, что конфликт произошёл ещё в 2023 году на бытовой почве. Личности участниц, которые высыпали муку на девочку, установлены. Подростка, который распылил в лицо девочки перцовку, ищут.
По результатам проверки по обоим случаям полицейскими будет принято решение в установленном законом порядке.