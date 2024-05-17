Дожди и грозы ожидаются местами в Беларуси в пятницу

В Витебске, Гомеле и Могилеве воздух прогреется в пятницу до +20…+22°C. В этих областных центрах сегодня будет в основном облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%). Ветер северо-западный 4−9 м/с.