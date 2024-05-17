Дожди и грозы ожидаются местами в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Днем в основном по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +18…+24°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня ожидается переменная облачность и возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 30−40%. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +21…+23°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
В Бресте и Гродно прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +21…+23°C, ветер неустойчивый 1−4 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве воздух прогреется в пятницу до +20…+22°C. В этих областных центрах сегодня будет в основном облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%). Ветер северо-западный 4−9 м/с.