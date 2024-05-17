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Дожди и грозы ожидаются местами в Беларуси в пятницу

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в пятницу, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Остине: +19° 3 м/с 88% 740 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Днем в основном по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит +18…+24°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске сегодня ожидается переменная облачность и возможен небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 30−40%. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +21…+23°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

В Бресте и Гродно прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, +21…+23°C, ветер неустойчивый 1−4 м/с.

В Витебске, Гомеле и Могилеве воздух прогреется в пятницу до +20…+22°C. В этих областных центрах сегодня будет в основном облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%). Ветер северо-западный 4−9 м/с.