Суд ужесточил приговор экс-прокурору Новосибирской области по делу о взятке

Ужесточен приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, осужденному на девять лет за коррупцию. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала его адвокат Антонина Бартенева. «Приговор Ленинского райсуда Барнаула отменен. Постановлен новый апелляционный приговор. Суд установил, что обвиняемым была получена взятка в сумме 10 млн 993 тыс. руб. В связи с этим назначено 9,5 лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере суммы взятки, то есть 21,9 млн руб.», — сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Алтайского краевого суда (суд над экс-прокурором проходил в этом регионе).