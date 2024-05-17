Суд ужесточил приговор экс-прокурору Новосибирской области по делу о взятке

Приговор экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву Ленинский суд Барнаула вынес 19 января. По версии СКР, он получал взятки от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство. Предприниматель, указывается в деле, передал прокурору крупную сумму наличными, помог дочери Владимира Фалилеева с лечением за границей, а его зятю — с покупкой квартиры.
Первоначально Владимиру Фалилееву вменялось получение взяток почти на 11 млн руб., однако районный суд исключил из объема обвинения взятку в 8 млн руб. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание — 15 лет заключения) ему назначили девять лет в колонии строгого режима, штраф 5,7 млн руб., лишили генеральского чина и звания «Заслуженный работник прокуратуры».
Экс-прокурор заявил в судебном процессе, что его уголовное дело было построено только на оговоре со стороны бизнесмена. В апелляционной жалобе защита просила оправдать экс-прокурора.