Аферист из Краснодара продавал иркутянам фальшивые раритетные монеты

В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого, которого ранее уже привлекали к ответственности за имущественные преступления. В Иркутск он приехал намеренно для продажи подделок. На момент задержания он успел сбыть 200 фальшивых антикварных монет. За 4 дня он свершил 6 подобных сделок, заработав на этом 300 тысяч рублей. Задержанный признался, что гастролировал по всей стране, но поймать его смогли только в Иркутске. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.