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Аферист из Краснодара продавал иркутянам фальшивые раритетные монеты

Сотрудники полиции из Иркутска задержали уроженца Краснодарского края, который продавал коллекционерам фальшивые коллекционные монеты под видом настоящих.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции из Иркутска задержали уроженца Краснодарского края, который продавал коллекционерам фальшивые коллекционные монеты под видом настоящих. Накануне в дежурную часть обратился 30-летний мужчина, который рассказал, что к нему на парковке подошёл незнакомец и предложил купить 50 монет времён царской России за 50 тысяч рублей.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, поверив внезапно появившемуся продавцу, утверждавшему, что монеты имеют особую историческую ценность, мужчина купил их за обозначенную цену. Правда позже он выяснил, что монеты оказались поддельными, и обратился в полицию.

В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого, которого ранее уже привлекали к ответственности за имущественные преступления. В Иркутск он приехал намеренно для продажи подделок. На момент задержания он успел сбыть 200 фальшивых антикварных монет. За 4 дня он свершил 6 подобных сделок, заработав на этом 300 тысяч рублей. Задержанный признался, что гастролировал по всей стране, но поймать его смогли только в Иркутске. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.