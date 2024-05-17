Свыше 1 500 человек покусали клещи в Хабаровском крае

Важно напомнить, что в случае укуса клеща необходимо срочно обратиться к врачам для удаления насекомого. Пострадавшим делается инъекция иммуноглобулина, которая помогает предотвратить заболевание энцефалитом. Однако такую инъекцию делают только тем, кто не был привит или не прошел полный курс вакцинации, и делать ее следует не позднее четырех дней с момента укуса клеща. Стоит отметить, что детям до 17 лет данная инъекция делается бесплатно, а для остальных пациентов она является платной процедурой. Кроме того, для выяснения, является ли клещ переносчиком опасных заболеваний, необходимо сдать его на анализ.