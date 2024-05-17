Свыше 1 500 человек покусали клещи в Хабаровском крае

С начала 2024 года число пострадавших от клещей в Хабаровском крае достигло 1 526 человек, включая 546 детей. Каждому пострадавшему была проведена серопрофилактика в качестве предостережения, сообщает AmurMedia.
Май является пиковым периодом активности клещей в регионе, и эти опасные насекомые в настоящее время атакуют людей по всему Хабаровскому краю. Однако чаще всего такие случаи зафиксированы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Амурском и Ванинском районах. На данный момент были проведены исследования 237 клещей, найденных на людях, и восьмь из них оказались энцефалитными. Более того, около 37% исследованных клещей также оказались переносчиками боррелиоза.
Важно напомнить, что в случае укуса клеща необходимо срочно обратиться к врачам для удаления насекомого. Пострадавшим делается инъекция иммуноглобулина, которая помогает предотвратить заболевание энцефалитом. Однако такую инъекцию делают только тем, кто не был привит или не прошел полный курс вакцинации, и делать ее следует не позднее четырех дней с момента укуса клеща. Стоит отметить, что детям до 17 лет данная инъекция делается бесплатно, а для остальных пациентов она является платной процедурой. Кроме того, для выяснения, является ли клещ переносчиком опасных заболеваний, необходимо сдать его на анализ.
Напомним, что на территории Хабаровского края клещи представляют серьезную угрозу для здоровья людей. В связи с этим рекомендуется принимать меры предосторожности при посещении лесных и природных зон, а также регулярно проверять свое тело и одежду на наличие клещей после прогулок.