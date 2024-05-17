Синоптики: в Самарскую область вновь вернется тепло

В начале рабочей недели, 20 числа, по прогнозам потеплеет. Ночью — малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха +3…+8 °C. Днем будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5…10 м/с. Столбик термометра поднимется до +17…+22 °C.