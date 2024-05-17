В Перми число покусов горожан бродячими собаками уменьшилось в два раза

По словам руководителя городского управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, в Перми на протяжении последних пяти зафиксировали тенденцию по снижению количества покусов животными без владельцев более, чем в 2 раза — с 1260 в 2019 году до 587 в 2023 году.