В Перми число покусов горожан бродячими собаками уменьшилось в два раза

В Перми депутаты гордумы посетили муниципальный приют для животных на ул. Верхне-Муллинской, 106а. Их познакомили с деятельностью учреждения и мероприятиями по обращению с животными без владельцев. Одним из главных показателей работы является сокращение случаев нападений и покусов горожан бродячими собаками.
По словам руководителя городского управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, в Перми на протяжении последних пяти зафиксировали тенденцию по снижению количества покусов животными без владельцев более, чем в 2 раза — с 1260 в 2019 году до 587 в 2023 году.
Представители городских властей посетили зону для постоянного содержания животных, площадку для выгула собак и ветеринарный блок.
После знакомства с территорией муниципального приюта прошло обсуждение его деятельности и дальнейшего развития, включая обустройство площадки для содержания животных на ул. Верхне-Мостовой, 38.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что новый приют разместят на месте свинокомплекса в Орджоникидзевском районе Перми. Территориальное управление Росимущества передало в муниципальную имущественный комплекс, состоящий из шести объектов недвижимости и земельного участка площадью 1,75 га в микрорайоне Верхне-Мостовой. Общая стоимость нового приюта с учетом краевого субсидирования и средств муниципалитета может составить около 87 млн руб.