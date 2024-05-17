В Волгоградской области будут действовать новые меры поддержки многодетных семей

Накануне в региональный Закон «О стипендиях и мерах соцподдержки обучающихся в Волгоградской области» были внесены поправки. Теперь учащимся из многодетных семей в техникумах и колледжах будет предоставляться бесплатное питание. Тех, кто проживает в семьях, обеспечат двухразовым питанием, кто проживает в общежитиях — трехразовым.
Кроме того, согласно корректировкам в Закон «О культуре и искусстве в Волгоградской области», многодетные семьи теперь смогут бесплатно посещать мероприятия учреждений культуры региона.
Согласно поправкам в Социальный кодекс Волгоградской области регкомитет соцзащиты теперь наделен полномочиями по выдаче удостоверений, подтверждающих статус «многодетная семья».
Напомним, один из приоритетов работы региональных властей — поддержка материнства и детства. По задаче, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, в Волгоградской области реализуется комплекс мер помощи многодетным семьям. Так, в 2015 году был введен региональный родительский капитал, сейчас его сумма составляет 85,6 тыс. рублей.