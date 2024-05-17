В Волгоградской области будут действовать новые меры поддержки многодетных семей

Накануне в региональный Закон «О стипендиях и мерах соцподдержки обучающихся в Волгоградской области» были внесены поправки. Теперь учащимся из многодетных семей в техникумах и колледжах будет предоставляться бесплатное питание. Тех, кто проживает в семьях, обеспечат двухразовым питанием, кто проживает в общежитиях — трехразовым.