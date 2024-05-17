По Свердловской области с севера на юг пройдет холодная воздушная масса

Через Свердловскую область 17 мая пройдет холодный атмосферный фронт. Он будет двигаться с севера на юг региона.
— Юг региона располагается перед фронтом, здесь в первой половине дня сохранится малооблачная погода, температура воздуха днем до +20. Северные районы к середине дня будут находиться уже за фронтом, — сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
По его словам, на севере региона воздух может прогреться до +15..+17 градусов по Цельсию. Сильнее всего движение холодной воздушной массы отразится на центральных районах Свердловской области, которые днем будут находиться под фронтальной облачностью.
Фронт несет с собой осадки от небольших до умеренных — на уровне от двух до шести миллиметров. В Екатеринбург дожди придут к утру субботы, добавил синоптик. В Свердловской области днем температура поднимется до +16..+21 градуса в центральных районах и до +10..+15 градусов на крайнем севере.
В Екатеринбурге ночью и утром малооблачная погода, днем ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный 3−8 метров с порывами до 12 метров в секунду днем. Воздух прогреется до +19..+21 градусов.