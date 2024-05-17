По Свердловской области с севера на юг пройдет холодная воздушная масса

Фронт несет с собой осадки от небольших до умеренных — на уровне от двух до шести миллиметров. В Екатеринбург дожди придут к утру субботы, добавил синоптик. В Свердловской области днем температура поднимется до +16..+21 градуса в центральных районах и до +10..+15 градусов на крайнем севере.