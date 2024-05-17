Жители Башкирии станут свидетелями соединения Юпитера с Солнцем

Свидетелями уникального астрономического явления могут стать жители Башкирии. На ночном небе можно будет увидеть соединение Юпитера с Солнцем, рассказали в Уфимском планетарии.
Космическое явление состоится уже завтра, 18 мая, в 23:34 по местному времени. Встреча Солнца и планеты произойдет перед тем, как Юпитер скроется до июня из виду землян.
— Юпитер уйдёт из видимости землян, а в середине июня будет восходить на час раньше Солнца и виднеться утром на фоне зари, — рассказали в планетарии.
Самого пика яркости Юпитер достигнет в декабре, когда его можно будет видеть всю ночь на небе.