Остин
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии станут свидетелями соединения Юпитера с Солнцем

В Башкирии можно будет наблюдать соединение Юпитера с Солнцем.

Источник: Уфимский планетарий

Свидетелями уникального астрономического явления могут стать жители Башкирии. На ночном небе можно будет увидеть соединение Юпитера с Солнцем, рассказали в Уфимском планетарии.

Космическое явление состоится уже завтра, 18 мая, в 23:34 по местному времени. Встреча Солнца и планеты произойдет перед тем, как Юпитер скроется до июня из виду землян.

— Юпитер уйдёт из видимости землян, а в середине июня будет восходить на час раньше Солнца и виднеться утром на фоне зари, — рассказали в планетарии.

Самого пика яркости Юпитер достигнет в декабре, когда его можно будет видеть всю ночь на небе.

космос