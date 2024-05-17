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Ташкентцы пожаловались на слепящие рекламные LED-экраны. Хокимият начал проверку

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Столичный хокимият сообщил о старте проверок рекламных светодиодных экранов. Причиной проверки стали многочисленные жалобы водителей на слепящий и вызывающий дискомфорт свет от LED-мониторов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Проверка осуществляется специальным прибором, определяющим яркость. В случае превышения нормы владельцам рекламы предписывают уменьшить освещение монитора до нормативного значения. В случае неисполнения предписаний устройства будут отключать от электричества.

Руководитель проектного офиса Департамента цифрового развития столичного хокимията Алихон Ахмаджонов рассказал, что работа рекламных экранов регулируется принятым Кабмином постановлением о наружной рекламе. Согласно нормативам яркость рекламы на улицах города не должна превышать 100 кандел на квадратный метр. В настоящее время яркость 90% рекламных конструкций превышает норму.