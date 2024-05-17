Ташкентцы пожаловались на слепящие рекламные LED-экраны. Хокимият начал проверку

Руководитель проектного офиса Департамента цифрового развития столичного хокимията Алихон Ахмаджонов рассказал, что работа рекламных экранов регулируется принятым Кабмином постановлением о наружной рекламе. Согласно нормативам яркость рекламы на улицах города не должна превышать 100 кандел на квадратный метр. В настоящее время яркость 90% рекламных конструкций превышает норму.