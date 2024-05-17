В Челябинске скорректировали график отключения горячей воды с 21 мая

«Изменения коснулись Калининского, Курчатовского и Советского районов», — прокомментировали в городской администрации.
Централизованно с 21 мая по 4 июня включительно горячее водоснабжение будет отключено в 1139 жилых многоквартирных домах, 76 детсадах, 71 учебном заведении и 23 лечебных учреждениях во всех районах.
Параллельно и по отдельному графику с 20 мая гидравлические испытания начнутся на локальных котельных.
Первый этап — с 21 мая по 4 июня:
- Калининский район
- Курчатовский райо
- Ленинский район
- Металлургический район
- Советский район
- Тракторозаводский район
- Центральный район
- Локальные котельные