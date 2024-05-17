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В Челябинске скорректировали график отключения горячей воды с 21 мая

В Челябинске скорректировали график отключения горячей воды с 21 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

«Изменения коснулись Калининского, Курчатовского и Советского районов», — прокомментировали в городской администрации.

Централизованно с 21 мая по 4 июня включительно горячее водоснабжение будет отключено в 1139 жилых многоквартирных домах, 76 детсадах, 71 учебном заведении и 23 лечебных учреждениях во всех районах.

Параллельно и по отдельному графику с 20 мая гидравлические испытания начнутся на локальных котельных.

Первый этап — с 21 мая по 4 июня:

  • Калининский район
  • Курчатовский райо
  • Ленинский район
  • Металлургический район
  • Советский район
  • Тракторозаводский район
  • Центральный район
  • Локальные котельные

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