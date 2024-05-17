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В Башкирии пройдет «Ночь музеев-2024»

В Башкирии пройдет «Ночь музеев-2024».

Источник: Башинформ

18 мая в Башкирии пройдет масштабное и неординарное культурное событие года — «Ночь музеев-2024». В этом году акция пройдет под названием «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Участниками станут более 100 музеев республики. Традиционно пройдут открытия выставок, занимательные квест-игры, игровые программы для детей, обзорные, тематические экскурсии по музейным экспозициям и выставкам, ярмарки, мастер-классы и концертные программы. В столичной администрации напомнили, что молодые люди смогут посетить многие музеи по «Пушкинской карте».

Все музеи Башкирии организуют «культурный стриминг». Те, кто по каким-либо причинам не смогут попасть на выставки, увидят прямые трансляции на всероссийском портале «Культура.РФ» и на страницах в социальных сетях.

О значимости проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций, который готовят к открытию в Башкирии, читайте в материале «Башинформа».

Возрастное ограничение 6+