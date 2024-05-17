В Пермском крае на следующей неделе временно отключат телевидение и радио

В краевом радиотелевизионном передающем центре сообщили о планируемых на следующей неделе краткосрочных отключениях теле- и радиовещания. Телевидение и радио с 20 по 26 мая временно отключат для проведения профилактических работ в трех населенных пунктах Пермского края.