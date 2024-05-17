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В Пермском крае на следующей неделе временно отключат телевидение и радио

Краткосрочные отключения теле- и радиовещания проведут в трех населенных пунктах Прикамья.

Источник: Комсомольская правда

В краевом радиотелевизионном передающем центре сообщили о планируемых на следующей неделе краткосрочных отключениях теле- и радиовещания. Телевидение и радио с 20 по 26 мая временно отключат для проведения профилактических работ в трех населенных пунктах Пермского края.

Краткосрочные отключениях теле- и радиовещания проведут:

— 21 мая с 09:00 до 18:00 в Березниках (цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, радиопрограммы «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России», «Навигатор-Дорожное радио», «Звезда ФМ», аналоговых телепрограммы «Суббота», «Солнце», «Ю-ТВ»);

— 22 мая с 11:00 до 17:00 в Северном Коммунаре (цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2);

— 22 мая с 09:00 до 18:00 в Соликамске (цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2).

Жителям Пермского края в филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» приносят извинения за временные неудобства.

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