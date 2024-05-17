Тушение лесостепных пожаров: в Астане прошли учения

«Сегодня в рамках республиканской командно-штабной тренировки “Өрт-2024” была проведена командная тренировка в “Зеленом поясе” Астаны. В учениях приняли участие более 10 подразделений, 75 человек личного состава и 25 единиц техники. В том числе сотрудники по чрезвычайным ситуациям Астаны, акимата города и сотрудники государственных сил. В целом, наша техника может добраться до очага пожара за 10 минут. Сейчас в связи с началом пожароопасного сезона ежедневно дежурят более 40 человек из акимата города Астаны, ТОО “Астана орманы”, — сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Мадияр Мырзагельдиев.