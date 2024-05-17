Тушение лесостепных пожаров: в Астане прошли учения

Возникла угроза дальнейшего распространения огня в лесополосу. На место происшествия прибыли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города, Департамента полиции, Центра медицины катастроф, ТОО «Астана орманы», РГУ «Жасыл-Аймак» и коммунальные службы столицы, которые приступили к тушению пожара.
Спустя некоторое время поднялся сильный ветер, из-за которого огонь распространился в сторону населенного пункта. Поэтому на место пожара прибыла вспомогательная техника ТОО «Астана орманы», силы и средства пожарной службы, правоохранительных органов.
В ходе тушения пожара 2 сотрудника отравились угарным газом, где бригада Центра медицины катастроф и скорой помощи оказала пострадавшим первую медицинскую помощь и доставила их в ближайшую больницу.
Пожарные подразделения провели разведку очага пожара, создали оперативный штаб и в результате совместных действий ликвидировали пожар.
За происшествием с условным пожаром следили чрезвычайные службы.
«Сегодня в рамках республиканской командно-штабной тренировки “Өрт-2024” была проведена командная тренировка в “Зеленом поясе” Астаны. В учениях приняли участие более 10 подразделений, 75 человек личного состава и 25 единиц техники. В том числе сотрудники по чрезвычайным ситуациям Астаны, акимата города и сотрудники государственных сил. В целом, наша техника может добраться до очага пожара за 10 минут. Сейчас в связи с началом пожароопасного сезона ежедневно дежурят более 40 человек из акимата города Астаны, ТОО “Астана орманы”, — сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Мадияр Мырзагельдиев.
По словам организаторов, после того, как потеплеет, люди начнут выходить отдыхать на природу.
Однако из-за их безразличного поведения в степях и лесах вспыхивают пожары. Горение сухой травы может привести к большим потерям, если не устранить очаги вовремя.
Отметим, что с 8 апреля в столице начался период высокой пожарной опасности. С начала этого периода было зарегистрировано 15 сжиганий сухой травы и тростника, общая площадь которых составила 2 197,5 квадратных метров. Были проведены работы по ликвидации естественных свалок и вырублено более 149 гектаров тростника и сухой растительности.