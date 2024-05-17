В челябинском вузе выбрали ректора

«Я благодарю и делегатов конференции, и весь коллектив, который вы представляете. Большое спасибо Алексею Николаевичу, Евгению Анатольевичу и всем сотрудникам, с которыми я работал в качестве исполняющего обязанности ректора. Только общими усилиями, слаженной работой коллектива мы сможем привести вуз к позитивным изменениям. Очень рассчитываю на вашу помощь. Еще раз большое всем спасибо!» — сказал Александр Кузнецов.