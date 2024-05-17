В челябинском вузе выбрали ректора

«Я благодарю и делегатов конференции, и весь коллектив, который вы представляете. Большое спасибо Алексею Николаевичу, Евгению Анатольевичу и всем сотрудникам, с которыми я работал в качестве исполняющего обязанности ректора. Только общими усилиями, слаженной работой коллектива мы сможем привести вуз к позитивным изменениям. Очень рассчитываю на вашу помощь. Еще раз большое всем спасибо!» — сказал Александр Кузнецов.
Имя ректора определяли с помощью выборов, в которых принимали участие преподаватели, сотрудники и студенты. Кузнецов получил 72 голоса.
Заявку на участие также подавал проректор по воспитательной работе и социальной политике Евгений Жоров, который по итогам голосования получил поддержку от 5 участников конференции.
Теперь министерство просвещения России должно утвердить кандидатуру Кузнецова.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что 12 апреля в Челябинском государственном институте культуры началась процедура выборов ректора.