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В челябинском вузе выбрали ректора

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая, ФедералПресс. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете выбрали главу вуза. Победу в результате голосования одержал исполняющий обязанности ректора и экс-министр образования и науки Южного Урала Александр Кузнецов. Вступив на новую должность, он поблагодарил коллег за оказанное доверие.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Я благодарю и делегатов конференции, и весь коллектив, который вы представляете. Большое спасибо Алексею Николаевичу, Евгению Анатольевичу и всем сотрудникам, с которыми я работал в качестве исполняющего обязанности ректора. Только общими усилиями, слаженной работой коллектива мы сможем привести вуз к позитивным изменениям. Очень рассчитываю на вашу помощь. Еще раз большое всем спасибо!» — сказал Александр Кузнецов.

Имя ректора определяли с помощью выборов, в которых принимали участие преподаватели, сотрудники и студенты. Кузнецов получил 72 голоса.

Заявку на участие также подавал проректор по воспитательной работе и социальной политике Евгений Жоров, который по итогам голосования получил поддержку от 5 участников конференции.

Теперь министерство просвещения России должно утвердить кандидатуру Кузнецова.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что 12 апреля в Челябинском государственном институте культуры началась процедура выборов ректора.

образование